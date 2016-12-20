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16年12月20日 血汗BAND房
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16年12月20日 血汗BAND房

by Spooky Chan2016-12-20

悲觀積極玩Gothic

（嘉賓：The Pafala）

主持：Jovi & minor @血汗攻闖

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Spooky Chan
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