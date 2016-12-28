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16年12月28日 [人民再出發]

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16年12月28日 [人民再出發]

by Mark Reform2016-12-28

2016 國際大事回顧： POST TRUTH

( 主持：Manuel、Jeffrey、Justin、Mark馬克理 )

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Mark Reform