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17年01月10日 血汗BAND房
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17年01月10日 血汗BAND房

by Spooky Chan2017-01-12

Color your own Band-Aid

（嘉賓：Band-Aid）

主持：minor & Jovi @血汗攻闖

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Spooky Chan
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