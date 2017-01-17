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17年01月17日 打橫嚟講

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17年01月17日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-01-17

Jovi食住薯片講民間特首選舉，
阿牛被告新鮮發射😱

(牛 , Jovi)

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Spooky Chan
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