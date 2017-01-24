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17年01月24日 打橫嚟講
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17年01月24日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-01-24

中央設個局，港豬中哂伏，

黃絲變薯粉，阿爺食花生，

林鄭要痾屎，唔識買厠紙！

（牛，Jovi）

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