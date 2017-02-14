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17年02月14日 打橫嚟講
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17年02月14日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-02-14

第1節: 懲人節，
第2節: 背棄民主太輕易，薯粉請聽遺言！

（Spooky，Jovi）

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