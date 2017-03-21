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17年03月21日 打橫嚟講
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17年03月21日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-03-21

P1: 選前撕裂 ,論壇意義盡失
P2: 垃圾徵費虛偽不減廢

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Spooky Chan
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