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17年03月28日 打橫嚟講
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17年03月28日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-03-29

P.1 正選後備論 之 薯片敗選死因
P.2 民意與民主，尊重異見
（牛，Jovi）

P.1 https://www.youtube.com/watch?v=0Dv68BIQlSU
 
P.2 https://www.youtube.com/watch?v=MBCDxVXooNI
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Spooky Chan
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