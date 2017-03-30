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17年03月30日 曠野靈聲
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17年03月30日 曠野靈聲

by Spooky Chan2017-03-30

主題：路難行，愈要行。
777成功還是失敗？
689呢？
港人永不言敗
今星期日下午靜坐抗議

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