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17年04月07日 打橫嚟講
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17年04月07日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-04-08

第1節: 保皇議員懷疑虛假陳述學歷 , 特朗普向敘利亞射嘢

第2節: 長毛今天又會否番唔到大陸???

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