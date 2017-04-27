Now Reading
17年04月27日 曠野靈聲
Next
Prev
Contents
643 643
0

17年04月27日 曠野靈聲

by Spooky Chan2017-04-27

眾志社記大搜捕，
反恐要持長短槍，
美國北韓齊玩火，
訓練營內的暴力，
劏房以暴力劏人，
高舉非暴力愛心！

Posted In
Tags
About The Author
Spooky Chan
I love facebook...