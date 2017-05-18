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665
17年05月18日 曠野靈聲
by
Spooky Chan
2017-05-18
http://www.citizensradio.org/podcast-download/2364/17%e5%b9%b405%e6%9c%8818%e6%97%a5-%e6%9b%a0%e9%87%8e%e9%9d%88%e8%81%b2.mp3
潘霍華牧師–時代的抗爭者，
梁振英又一杰作，
無權無勢的打工仔，
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