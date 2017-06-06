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17年06月06日 血汗BAND房

by Spooky Chan2017-06-06

慎入！觀塘工廈發現無牌熟食，發現竟然是……

（嘉賓：檸檬雞脾）

主持：Jovi & minor @血汗攻闖

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Spooky Chan
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