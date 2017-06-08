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17年06月08日 曠野靈聲

by Spooky Chan2017-06-08

上帝是愛，
愛是無限之創造更新力量，
人要不斷提昇心靈和愛心，愈有愛心，愈接近上帝，要有博愛、服侍、犧牲之心懷和行動。
若無愛心，雖生猶死。
生命無價，保護生命，珍惜生命。

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