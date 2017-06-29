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17年06月29日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-06-29

第1節: 民協令港人失望皆因一男子
第2節: 劉曉波沒有敵人, 反而是中共最大嘅敵人

(嘉賓: 莫嘉嫻, 韓連山)

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