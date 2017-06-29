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17年06月29日 打橫嚟講
by
Spooky Chan
2017-06-29
http://www.citizensradio.org/podcast-download/2491/17%e5%b9%b406%e6%9c%8829%e6%97%a5-%e6%89%93%e6%a9%ab%e5%9a%9f%e8%ac%9b.mp3
第1節: 民協令港人失望皆因一男子
第2節: 劉曉波沒有敵人, 反而是中共最大嘅敵人
(嘉賓: 莫嘉嫻, 韓連山)
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