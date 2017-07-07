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17年07月06日 打橫嚟講

by Spooky Chan2017-07-07

第1節: 警黑合作齊抗示威,過百疑似黑社會成員,七一暴力拆棺材道具,文遠警車上被襲
第2節: 文遠談港獨自決為何物???

(主持: 翁洛興, 陳樹滿)
(嘉賓: 社民連主席吳文遠)

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