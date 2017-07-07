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2241
17年07月06日 打橫嚟講
by
Spooky Chan
2017-07-07
http://www.citizensradio.org/podcast-download/2528/17%e5%b9%b407%e6%9c%8806%e6%97%a5-%e6%89%93%e6%a9%ab%e5%9a%9f%e8%ac%9b.mp3
第1節: 警黑合作齊抗示威,過百疑似黑社會成員,七一暴力拆棺材道具,文遠警車上被襲
第2節: 文遠談港獨自決為何物???
(主持: 翁洛興, 陳樹滿)
(嘉賓: 社民連主席吳文遠)
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