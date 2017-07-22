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17年07月21日 打橫嚟講

by admin12017-07-22

第1節: 書展變散貨場,港人閱讀風氣不及台灣/ DQ停不了, 香港法制蕩然無存
第2節: 長毛辦事處示威道具多,被DQ議員如何部署下一部打壓/ 劉曉波悼念晚會年年有, 頭七2000人哀悼曉波

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