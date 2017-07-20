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17年07月20日 打橫嚟講
by
Spooky Chan
2017-07-20
http://www.citizensradio.org/podcast-download/2575/17%e5%b9%b407%e6%9c%8820%e6%97%a5-%e6%89%93%e6%a9%ab%e5%9a%9f%e8%ac%9b.mp3
第1節: 中共虛怯, 一個劉曉波嘅骨灰也害怕得要命, 總辭有何大問題??
第2節: DQ4議員, 無法援者不宜上訴 (PHONE IN 訪問: 小麗老師)
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