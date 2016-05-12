通訊局強搶發射器材，ＦＭ廣播暫停

【寜鳴而死 ，不默而生】 各位戰友，民間電台十年來每日都在公民抗命，捍衛言論自由，爭取開放大氣電波。受盡特區政府打壓檢控，我們堅持不合作，不停播，不認罪，不繳交罰款。警方最近又向我們發出拘捕令，指若在限期前不交罰款會隨時拘捕我們。9月4日11:30am，的士佬與阿牛會前往警察總部自首。

【就民間電台台長曾健成及成員潘達強自首之簡短聲明】 民間電台使用大氣電波FM102.8廣播已經十年，一直透過和平非暴力公民抗命爭取開放大氣電波，還香港人真正的言論自由。 自回歸後，香港言論空間、新聞自由不斷收窄已成事實，足證民間電台十年前提出的爭取開放大氣電波運動並非無的放矢。我們必須再次重申，我們公民抗命要挑戰的不是我們珍而重之的司法制度，而是違反憲法精神的《電訊條例》。現行《電訊條例》的訂立，乃殖民地時代遺留下來的過時條例；其中最重要的一點是發牌的審批權力極為集中且不受限制。當中法例只訂下申請程序，即要求「行政長官會同行政會議」批准，但沒有任何條文清楚說明，究竟以何準則衡量申請，政府毋須解釋申請成功與否的原因。 民間電台台長曾健成及成員潘達強今天來到灣仔警察總部自首，是希望透過我們的行動，再次喚起港人對言論空間被收窄、發牌制度相關法例的不義的關注。我們要向社會公眾帶出一個訊息，我們是一群負責任的公民抗命參與者，而並非一般不負責任的違法者。美國黑人民權領袖馬丁路德金在《伯明翰監獄的來信》中就曾經說過：「人若違反了他本人根據良心判定為不公義的法律，若心甘情願接受監禁的懲罰以喚醒社會良心，這實際上正表現了對法律精神的最高敬意。」(*An individual who [...]